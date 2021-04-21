Медведев прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

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Зампред Совбеза и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что для реализации каждого направления послания Владимира Путина Федеральному собранию будут сформированы рабочие группы.

"Необходимо в кратчайшие сроки определить задачи партии по реализации послания президента. По каждому направлению мы создадим рабочую группу и закрепим ответственных. Все разделы послания лягут в основу программы "Единой России", с которой она пойдет на федеральные парламентские выборы. Над этим с сегодняшнего дня начнет работать программная комиссия", – написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее завершилось ежегодное послание Путина Федеральному собранию. Глава государства выступал 78 минут. Он дал оценку положению дел в стране и озвучил видение основных задач на перспективу. Это первое масштабное мероприятие года с участием Путина, которое состоялось полностью в очном формате.

По словам министра финансов Антона Силуанова, новые социальные инициативы президента, озвученные в послании, обойдутся российскому бюджету в 400 миллиардов рублей за два года.