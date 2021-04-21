Путин предложил реструктуризировать кредиты регионам на борьбу с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин предложил реструктуризировать бюджетные кредиты, предоставленные регионам в прошлом году для борьбы с пандемией, до 2029 года. С такой инициативой президент выступил в ходе выступления с посланием Федеральному собранию.

"Предлагаю провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. Мне кажется, это справедливо", – сказал он

Президент пояснил, что срок этих кредитов истечет уже через два месяца – 1 июля.

"Предлагаю пролонгировать их до 2029 года", – заявил Путин.

Он призвал власти осуществлять реструктуризацию долгов исходя из принципа справедливости, учитывая уровень накопленной коммерческой задолженности каждого региона, чтобы ни один из них не почувствовал себя в проигрыше.

"Мы поддержим именно тех, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику. Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов", – уточнил президент.

Ранее завершилось ежегодное послание Путина Федеральному собранию. Глава государства выступал 78 минут. Он дал оценку положению дел в стране и озвучил видение основных задач на перспективу. Это первое масштабное мероприятие года с участием Путина, которое состоялось полностью в очном формате.