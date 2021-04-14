ГД предложила продлить льготы по кредитам и налогам из-за коронавируса до конца 2021 года

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Госдума предложила правительству продлить до конца 2021 года льготы по кредитам и налогам, которые действовали в прошлом году для пострадавшего от пандемии малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в принятом в среду постановлении нижней палаты парламента.

Документ предусматривает продление до 31 декабря 2021 года льготного периода, в течение которого заемщик может временно не исполнять взятые на себя обязательства по кредиту. Также до конца года предлагается освободить от налогов и сборов малые и средние компании из наиболее пострадавших отраслей.

Депутаты считают возможным сохранить и наиболее эффективные меры антикризисной поддержки населения, а также индивидуального, малого и среднего предпринимательства, которые действовали в прошлом году. В частности, в Госдуме предлагают рассмотреть вопрос о пересмотре условий списания льготных кредитов, которые выдавались в 2020 году пострадавшим предприятиям.

Парламентарии обратили внимание и на необходимость поддерживать рынок труда в регионах. Они предложили разработать меры, которые поспособствуют появлению новых рабочих мест в ряде субъектов.

Госдума просит рассмотреть возможность расширения мер государственной поддержки самозанятых граждан, которые применяют соответствующий специальный налоговый режим. В документе не уточняется, о каких мерах идет речь.

Парламентарии рассчитывают, что ответ правительства удастся получить до конца весенней сессии.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что во время пандемии нуждающимся жителям города была оказана дополнительная соцподдержка. За 2020 год на горячую линию комплекса социальной защиты поступило 1,64 миллиона звонков, было оформлено более 500 тысяч заявок на оказание социальных услуг.