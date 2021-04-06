Кузнецова предложила новые меры поддержки многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Многодетным семьям необходимо обеспечить бесплатный присмотр и уход за детьми. Такое заявление сделала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в ходе экспертного обсуждения мер поддержки многодетных семей.

Она обратила внимание и на содействие многодетным родителям при трудоустройстве.

"Также необходима поддержка работающих многодетных – работодателям должно быть выгодно принимать на работу кого-то из родителей в многодетной семье", – приводит слова Кузнецовой РИА Новости.

Омбудсмен отметила, что многодетные должны иметь приоритетное право на устройство детей в дошкольные учреждения, бесплатные кружки и секции. Она также поддержала предоставление школьникам из многодетных семей бесплатного питания.

Ранее в Госдуме предложили ввести беспроцентную ипотеку для семей, в которых воспитывается более трех детей. При этом все семьи должны иметь равные права и льготы вне зависимости от того, в каком регионе они проживают.