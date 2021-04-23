Медведев рассказал, к чему ведут слова США "Россия заплатит цену"

Фото: ТАСС/POOL/Юлия Зырянова

Заявления США о том, что России придется заплатить цену, ведут в тупик, из которого нет выхода, заявил РИА Новости зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Риторика, заключающаяся в нехитрых словах "Россия заплатит цену", хоть и звучит очень по-американски, ведет прямо в тупик. Из этого тоннеля нет выхода. Эта мантра не даст просветления никому", – заявил Медведев.

Он также отметил, что Белый дом перешел к двойственной тактике ведения отношений с РФ. С одной стороны, США повторяют тезисы о необходимости двустороннего диалога, с другой – наращивают давление.

США 15 апреля ввели новые санкции против России. Они включали высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, ограничения для шести технологических компаний, а также запрет для американских финансовых организаций на покупку долговых ценных бумаг РФ.

В качестве ответной меры на действия США МИД РФ объявил, что десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая. Также заместителю посла Соединенных Штатов была вручена нота об объявлении их персонами нон грата в столице.