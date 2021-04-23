Медведев рассказал о новой тактике США в отношениях с Россией

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Белый дом перешел к двойственной тактике ведения отношений с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Новая же тактика американской администрации – одной рукой сигнализировать о необходимости диалога, а другой увеличивать давление", – отметил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что отношения РФ и США вернулись в эпоху холодной войны. По его мнению, санкции, конфликтное противоборство и защита своих эгоистических интересов ведут к перманентной нестабильности в мире.

США 15 апреля ввели новые санкции против России. Они включали высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, ограничения для шести технологических компаний, а также запрет для американских финансовых организаций на покупку долговых ценных бумаг РФ.

В качестве ответной меры на действия США МИД РФ объявил, что десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая. Также заместителю посла Соединенных Штатов была вручена нота об объявлении их персонами нон грата в столице.