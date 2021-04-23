Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны

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Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости написал, что отношения РФ и США вернулись в эпоху холодной войны. По его мнению, санкции, конфликтное противоборство и защита своих эгоистических интересов ведут к перманентной нестабильности в мире.

Зампред Совбеза указал, что "Россия сегодня, как и СССР в прошлом, всегда была в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту". Он упомянул о Карибском кризисе 1962 года – тогда ответом американцам стало развертывание СССР стратегического наступательного вооружения на Кубе.

Медведев подчеркнул, что появление ракет у берегов США показало западным странам инфраструктурные возможности Советского Союза. Однако "ситуация, находящаяся "в пяти минутах от войны", была спасена лидерами двух сверхдержав, сохранившими трезвость оценки ситуации".

Медведев добавил, что тогда главы государств признали и приняли "мудрость" компромисса и выразили готовность идти на уступки. Зампред Совбеза заключил, что в тот момент "между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов".

Владимир Путин 21 апреля выступил с посланием Федеральному собранию. В своей речи президент страны обратил внимание на недружественные выпады Запада в отношении Москвы, отметив, что попытки цеплять Россию стали "новым видом спорта".