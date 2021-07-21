Белоруссию посетят первые воинские эшелоны из РФ для подготовки к учениям

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Первые воинские эшелоны с российскими военными и техникой прибудут в Белоруссию 21 июля для подготовки к участию в совместных стратегических учениях "Запад-2021". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.

"Сегодня в Белоруссию прибудут первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к участию в совместном стратегическом учении Вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2021", – говорится в сообщении.

Как уточняется, темой предстоящих учений станет "Применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что НАТО отрабатывает быстрые маршруты переброски войск к российско-белорусской границе.

По его словам, учения Defender Europe стали характерным примером. В них отрабатывались наступательные операции на восточном фланге Альянса.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия обеспокоена наращиванием военного потенциала и инфраструктуры НАТО у границ государства и отказом Альянса от предложений по деэскалации напряженности.

Он добавил, что в Москве рассчитывают на возобладание в НАТО здравого смысла и желания развивать конструктивные отношения.