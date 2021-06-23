НАТО отрабатывает переброску войск к российско-белорусской границе – Шойгу

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Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что НАТО отрабатывает быстрые маршруты переброски войск к российско-белорусской границе. Об этом он заявил на Московской конференции по международной безопасности.
"Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии", – отметил министр.
По его словам, учения Defender Europe стали характерным примером. В них отрабатывались наступательные операции на восточном фланге Альянса.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия обеспокоена наращиванием военного потенциала и инфраструктуры НАТО у границ государства и отказом Альянса от предложений по деэскалации напряженности.
Он добавил, что в Москве рассчитывают на возобладание в НАТО здравого смысла и желания развивать конструктивные отношения.
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