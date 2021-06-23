Посольство России призвало США отказаться от учений Sea Breeze в Черном море

Фото: depositphotos/shmeljov

Россия призывает Соединенные Штаты и их союзников отказаться от учений Sea Breeze в Черном море. Об заявили в российском посольстве в США.

В диппредставительстве подчеркнули, что данные учения носят агрессивный характер и не соответствуют реальным задачам безопасности в регионе.

"Мы призываем США и их союзников прекратить военные действия в Черном море. <...> Каждая проблема, возникающая в регионе, может быть решена самими прибрежными государствами без "навязывания" помощи извне", – говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.



Масштабные учения Sea Breeze пройдут с 28 июня по 10 июля. Предполагается, что в них будут задействованы около пяти тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран НАТО.

Министерство обороны РФ будет следить за подготовкой и проведением учений стран НАТО Sea Breeze, а также реагировать в интересах безопасности России. Об этом ранее сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.