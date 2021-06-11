Посольство РФ назвало провокацией США использование самолетов B-52H у границ

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Фото: nato.int
Использование бомбардировщиков B-52H в учениях стран НАТО Baltops является "бряцанием оружием" и провокацией со стороны США, заявили в посольстве России в Соединенных Штатах.
"Подобное "бряцание оружием" нагнетает напряженность в Европе. <...> Призываем коренным образом пересмотреть подходы к безопасности на континенте, прекратить опасную активность у российских границ", – сказано в заявлении, опубликованном в Twitter.
В посольстве также добавили, что подобные действия США омрачают атмосферу в преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
Учения НАТО Baltops-2021 проходят в Балтийском море с 6 по 18 июня. В них задействовано 4 тысячи военнослужащих, 40 кораблей, 60 самолетов и вертолетов.
В сентябре прошлого года журналисты сообщали, что американские B-52H отработали налеты на Калининград и прилегающую область. Стартовав с базы британских ВВС в Фэрлонде самолеты проследовали до российского анклава, обогнув его по Сувалкскому коридору между Калининградской областью и Белоруссией.
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