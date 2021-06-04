Российский истребитель сопроводил самолет ВВС США над Баренцевым морем

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Истребитель МиГ-31 Северного флота РФ поднимался в воздух для сопровождения американского самолета патрульной авиации Р-8А Poseidon над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 <...> Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС США", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российский истребитель сопроводил самолет ВВС США, после чего вернулся в пункт базирования.

В конце мая российский истребитель Су-27 вылетел на сопровождение стратегического бомбардировщика В-52Н американских ВВС над акваторией Балтийского моря рядом с государственной границей России.