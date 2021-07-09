В Белоруссии заявили о начале операции по зачистке страны от радикалов

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В Белоруссии начали широкомасштабную операцию по зачистке республики от лиц, являющихся участниками радикально настроенных телеграм-каналов, они уже деанонизированы. Об этом заявил заместитель начальника следственного управления КГБ страны Константин Бычек.

"В настоящее время <...> проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания, в ходе которых будет проверена причастность каждого участника к совершению противоправных деяний", – сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1".

В начале июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике завершено проведение масштабной антитеррористической операции. Он отметил, что белорусское общество пытались информационно раскачать изнутри, старались устроить цветную революцию, надеясь на блицкриг, пробовали деморализовать, глумились над белорусскими символами.