Лукашенко заявил, что недоброжелатели преступили множество красных линий

Лукашенко заявил о давлении на Белоруссию. По его словам, Запад отреагировал на инцидент с самолетом обвинениями, написанными под копирку.

Президент Белоруссии также сказал, что недоброжелатели извне преступили множество красных линий.

Комментируя ситуацию с экстренной посадкой борта Ryanair в Минске и задержанием Романа Протасевича, Лукашенко заявил, что в самолете находился террорист, об этом знали далеко за пределами республики.

Жесткие меры против оппозиции он назвал жизненно важным для страны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.