Байден намерен обсудить с Путиным стабилизацию отношений РФ и США

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Американский лидер Джо Байден планирует обсудить с Владимиром Путиным стабилизацию двусторонних отношений на возможной встрече. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его словам, президент Соединенных Штатов, еще до того, как стать главой государства, заявлял, что если РФ решит действовать безрассудно, США примет ответные меры.

"Но мы не стремимся к эскалации, мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую", – рассказал Блинкен.

13 апреля Байден провел телефонный разговор с главой РФ, в ходе которого предложил президенту РФ в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков позже сообщил, что встреча может состояться в июне, но окончательное решение пока не принято.