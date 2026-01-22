Разбивший мемориальную табличку на доме журналистки Политковской не признал вину

Фото: телеграм-канал "Замятин"

Мужчина, который разбил мемориальную табличку на доме журналистки Анны Политковской в Москве, не признал вину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

"Поскольку у него религиозное воспитание и он родился в Москве, решил убрать мусор и выкинуть цветы, к табличке не прикасался, намеренно ее не срывал, она сама упала и разбилась", – говорится в документах.

Согласно позиции мужчины, он не знал, куда в таких случаях необходимо обращаться.

Мемориальная доска на доме Политковской была разбита 18 января. Позже там установили временную табличку, которая также была сорвана со стены дома. Почти сразу была установлена новая.

Спустя время суд в Москве оштрафовал мужчину, который разбил мемориальную табличку, на 1 тысячу рублей за мелкое хулиганство.

Доска расположена на Лесной улице – месте, где Политковская была убита 7 октября 2006 года. В декабре 2012 года Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова к 11 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном группой лиц и по найму, и незаконном обороте оружия.

Организаторов преступления Лом-Али Гайтукаева и Рустама Махмудова приговорили к пожизненному заключению с отбыванием в колонии особого режима, Джабраила Махмудова – к 14 годам колонии, Ибрагима Махмудова – к 12 годам, Сергея Хаджикурбанова – к 20 годам.