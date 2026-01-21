Суд оштрафовал на 1 тыс руб мужчину, разбившего табличку на доме Политковской

Фото: телеграм-канал "Замятин"

Тверской суд Москвы оштрафовал на 1 тысячу рублей мужчину, который разбил мемориальную табличку на доме журналистки Анны Политковской. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

"Суд признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), Филиппова Александра Сергеевича", – говорится в сообщении.

Мемориальная доска на доме Политковской была разбита 18 января. Позже на стене дома установили временную табличку, которая также была сорвана со стены дома. Почти сразу была установлена новая, уточнили РИА Новости.

Доска расположена на Лесной улице – месте, где Политковская была убита 7 октября 2006 года. В декабре 2012 года Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова к 11 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном группой лиц и по найму, и незаконном обороте оружия.

Организаторов преступления Лом-Али Гайтукаева и Рустама Махмудова приговорили к пожизненному заключению с отбыванием в колонии особого режима, Джабраила Махмудова – к 14 годам колонии строгого режима, Ибрагима Махмудова – к 12 годам колонии строгого режима, Сергея Хаджикурбанова – к 20 годам колонии строгого режима.