Союз журналистов России учредил премию имени Анны Политковской

Союз журналистов России 30 августа учредил премию имени Анны Политковской.

Имя первого лауреата премии "Камертон" в честь убитой в 2006 году российской журналистки будет известно в Международный день солидарности журналистов 8 сентября, на церемонии награждения в Большом зале консерватории, сообщает СЖР.

Даты учреждения и вручения премии символичны: 30 августа 1958 года родилась Анна Политковская, а 8 сентября 1942 года был казнен гитлеровцами чешский журналист-антифашист Юлиус Фучик.

Премия "Камертон" будет вручаться за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы.

В этом году исполнится семь лет со дня убийства Анны Политковской. Ее застрелили 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома на Лесной улице. По делу об убийстве проходят братья Джабраил, Ибрагим и Рустам Махмудовы, а также Лом-Али Гайтукаев и Сергей Хаджикурбанов. Следствие считает, что Гайтукаев и Хаджикурбанов организовали убийство, а Рустам Махмудов застрелил Политковскую. Сейчас идет суд над предполагаемыми исполнителями, заказчики убийства до сих пор не установлены.

В 2007 году международной неправительственной организацией Reach All Women in War была учреждена первая премия имени Анны Политковской. Она вручается женщинам, ведущим правозащитную деятельность в местах военных действий. Первой за свою работу в Чечне премию получила журналист Наталья Эстемирова, которая в 2009 году была убита в Ингушетии.