Диетолог Русакова: бесконтрольный прием подсластителей грозит мигренью и диареей

Придать продуктам и блюдам сладкий вкус без увеличения калорийности можно с помощью сахарозаменителей. Однако при их употреблении важно знать суточную норму и помнить о противопоказаниях. Подробности – в материале Москвы 24.

Не влияют на уровень сахара в крови

Сахарозаменители – это вещества, которые распознаются вкусовыми рецепторами как сладкие, поэтому их часто используют вместо сахара, объяснила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. Они бывают нескольких видов и разной калорийности. Натуральные, которые производятся из природного сырья, часто имеют энергетическую ценность, сравнимую с сахаром (387 ккал/100 граммов). Самые высококалорийные из них – ксилит (240 ккал/100 граммов), сорбит (260 ккал/100 граммов) и фруктоза (396 ккал/100 граммов).

"При этом они могут метаболизироваться (перерабатываться в энергию) с меньшей потребностью инсулина, то есть не вызывая пики повышения выработки гормона", – поделилась эксперт.

В свою очередь, натуральным и низкокалорийным подсластителем является стевия (примерно 16 ккал/100 граммов).

По словам Русаковой, искусственные подсластители, как правило, не имеют калорийности, то есть не несут в себе энергетическую ценность. Их превращение в энергию происходит без участия инсулина, поэтому они не влияют на уровень сахара в крови. Такие подсластители были созданы для людей с сахарным диабетом второго типа. К ним относятся аспартам, сахарин, ацесульфам.

Эксперт отметила, что в целом сахарозаменители имеют ряд преимуществ, например снижают риск развития кариеса, имеют меньшую калорийность или нулевую в сравнении с сахаром, но при этом сохраняют вкус еды и напитков. Однако у них есть и побочные эффекты.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею, так как обладают слабительным эффектом. Также возможны аллергические реакции, индивидуальная непереносимость и мигрени.

Русакова подчеркнула, что сахарозаменители могут повлиять на баланс бактерий в кишечнике. Поэтому в каждом случае они подбираются индивидуально, после консультации с врачом.

Врач отметила, что некоторые выбирают подсластители в качестве замены добавленному сахару. Это можно делать, но в идеале – перейти на здоровое питание, исключающее сахар и минимизирующее использование его заменителей, подчеркнула эксперт.

Кроме того, сахарозаменители в большом количестве или не подходящие по индивидуальным особенностям могут вызвать следующие нежелательные реакции:



фруктоза может негативно влиять на работу печени и кишечника,

ксилит – вызывать проблемы с пищеварением,

сорбит – вызвать диарею, боли в животе.

С осторожностью следует употреблять сахарозаменители людям с индивидуальной пищевой непереносимостью, аллергией, заболеваниями ЖКТ, нарушением микробиоты кишечника, беременным и кормящим, а также детям, предупредила Русакова.

В свою очередь, врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина подчеркнула, что самыми опасными считаются сладости с содержанием аспартама.

"В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала аспартам потенциально опасным канцерогеном, который способен вызвать рак, считается, что все-таки вредными будут сладости с аспартамом", – объяснила она.

В составе продуктов он обозначается как E951. Помимо риска развития онкологии, он также может способствовать набору лишнего веса, предупредила она.

Безопасные суточные нормы

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала Москве 24, что основные побочные эффекты приема в пищу сахарозаменителей – вздутие, диарея и метеоризм. Их вызывают полиолы (сахарные спирты, которые используются вместо обычного сахара).





Татьяна Залетова врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Все эти проблемы с ЖКТ возникают из-за осмотического (слабительного) действия полиолов и ферментации кишечной микробиоты. Побочный эффект чаще встречается у лиц с синдромом раздраженного кишечника, при недостатке ферментов для переваривания углеводов и при избыточном потреблении сахарозаменителей.

При этом людям с заболеванием, которое называется фенилкетонурия (заболевание обмена веществ, при котором нарушается метаболизм фенилаланина) аспартам полностью противопоказан, предупредила она.

Также стоит помнить, что больным наследственной непереносимостью фруктозы противопоказаны сорбит, ксилит и эритрол, так как они метаболически связаны с фруктозой.

"Эксперты-диетологи в российских источниках советуют ограничивать суточное потребление именно фруктозы, поступающей из любых источников, как добавленной, так и из сладких фруктов, до 25–40 граммов в сутки", – рассказала врач.

При синдроме раздраженного кишечника в период обострения подсластители следует использовать с осторожностью или вовсе от них отказаться, подытожила специалист.