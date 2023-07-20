Диетолог назвала самые опасные для здоровья сладости

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Сладости с содержанием сахарозаменителя аспартама считаются самыми опасными для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала аспартам потенциально опасным канцерогеном, который способен вызвать рак, считается, что все-таки вредными будут сладости с аспартамом.

В составе продуктов подсластитель обозначается как E951. Помимо риска развития онкологии, он также может способствовать набору лишнего веса.

"Аспартам вызывает состояние, когда вкусовые рецепторы передают в мозг сигнал, что пошло сладкое, и выделятся инсулин. На фоне действия этого гормона у человека стимулируется аппетит. В результате после употребления продукта с таким подсластителем он съедает еще больше, это могут быть уже углеводы, жиры. В итоге человек может получить огромное количество калорий", – предупредила Мухина.

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