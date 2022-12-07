Диетолог рассказала, чем можно заменить шоколад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Некоторые россияне хотят найти альтернативу шоколаду из-за трансжиров, пищевых красителей и ароматизаторов, которые содержатся в нем. Для этого подойдут продукты со сложными углеводами, полезным сахаром и жирами, сообщает News.ru со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Речь идет о фруктах, крахмалистых овощах и ягодах. В некоторых случаях могут подойти жиры – кедровые орехи и кусок цельнозернового хлеба с салом, не более 30 граммов.

"После этого человек получает полезные жиры и забывает о сладком, так как энергия уже пошла в головной мозг. Либо полезные жиры, либо салат с оливковым маслом или белок, протеиновый коктейль, творог с ягодами – и сладкого не захочется", – поделилась Соломатина.

Если человек страдает инсулинорезистентностью, то он может употребить индейку, курицу, рыбу, сыр и цельнозерновые крупы, которые не оказывают влияния на уровень глюкозы.

Ранее дерматолог Анна Березина заявила, что пища с высоким содержанием сахара может стать причиной быстрого старения кожи. Специалист рекомендовала добавить в постоянный рацион больше полезных жиров. Среди них – морская рыба, оливковое или льняное масло, авокадо.

"ГОСТ шоу": десерты без сахара

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