Диетолог назвала худшие для работы мозга продукты

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Алкоголь, трансжиры, жареные и сладкие продукты ухудшают работу мозга. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Алкоголь обладает токсическим действием и негативно влияет на центральную нервную систему. Он уменьшает активность нейронов, провоцирует ухудшение настроения и депрессию, говорит эксперт.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог Возможность обучаться, к сожалению, под постоянным действием алкогольных напитков тоже уменьшается. Человек не может собраться с мыслями, не может сконцентрироваться даже на своей привычной работе.

Кроме того, из рациона стоит исключить трансжиры и пережаренную пищу, поскольку такие продукты тоже ухудшают работу мозга.

"В результате человек недополучает питание, потому что все токсические продукты откладываются на стенке сосудов и сосуды просто элементарно не смогут протолкнуть к отдаленным участкам питательные вещества", – поясняет эндокринолог.

Не менее вредны для мозга и сладкие продукты: сахар, выпечка и хлеб из белой муки. Они запускают в организме процесс гликирования, в результате чего в некотором смысле происходит засахаривание биомолекул.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог Продукты гликирования создают в нашем организме в определенных структурах так называемые сшивки, которые блокируют передачу питательных веществ, нервного импульса, и мозг начинает угасать в буквальном смысле.

Ранее россиянам рассказали о привычках, которые способны вредить работе мозга. В частности, такие проблемы возникают у тех, кто придерживается низкокалорийных диет. Кроме того, негативный вклад может внести отсутствие свежего воздуха, когда человек длительное время находится в закрытом помещении. Также работу мозга ухудшает прослушивание громкой музыки.

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