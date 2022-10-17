Врач назвал первые признаки деменции

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Снижение кратковременной памяти и когнитнивных способностей может указывать на развитие деменции. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Один из явных признаков этого недуга – снижение качества памяти на недавно произошедшие события. По словам эксперта, человек с деменцией не может вспомнить, что делал вчера, но при этом спокойно воспроизводит события 20-летней давности.

"Это может быть и снижение когнитивных способностей, то есть человек начинает тупить. Тяжело посчитать, тяжело сделать что-то, что делал раньше очень легко. Тяжело понять, сколько времени", – перечисляет специалист.





Алексей Хухрев врач-терапевт У нас есть классический тест на деменцию. Мы просим человека нарисовать часы, и указать на них время – без десяти два. Для многих людей это реальная проблема. Они понимают, что это часы, но не могут просто взять и произвольно нарисовать на них время, что, казалось бы, очень простая вещь.

Другой характерный признак деменции – агрессия. "Таким людям все время кажется, что их кто-то обворовывает, что какие-то недоброжелатели говорят про них плохие вещи. Иногда люди приходят в настолько неуравновешенное состояние, что могут, например, в тапочках куда-то зимой через всю Москву пойти", – объясняет Хухрев.

По словам врача, деменция, как правило, развивается у пожилых людей старше 70 лет. Кроме того, она может возникнуть и у человека, перенесшего инсульт.

"В результате инсульта какая-то производительная часть коры мозга умерла. Если идут повторные инсульты, деменция ускоряется. У не лечившихся гипертоников деменция тоже бывает", – предупреждает специалист.





Алексей Хухрев врач-терапевт Мозг человека с деменцией – это как грецкий орех, который раскалываешь, и там одни перегородки, а самого ореха уже нет. Это конечный итог деменции, когда мозг вот так вот усыхает.

Если у человека наблюдаются вышеперечисленные признаки и врач поставил диагноз "деменция", самое лучшее, что можно сделать, – это замедлить развитие болезни, говорит эксперт. В частности, нужно контролировать давление, есть поменьше соли и употреблять выписанные препараты. Для профилактики деменции специалист советует постоянно нагружать свой мозг какими-либо задачами.

"Деменция очень редко бывает у людей, которые постоянно держат свой мозг включенным", – заключил Хухрев.

Ранее россиян предупредили о напитке, который увеличивает риск развития деменции. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, речь идет о сладкой газировке, поскольку в ней содержится много сахара. Считается, что напиток обладает мощным разрушительным эффектом, в том числе повреждает сосуды.

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