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Диетолог рассказала о напитке, увеличивающем риск деменции

"Мощный разрушитель": назван увеличивающий риск деменции напиток

Фото: depositphotos/monticello

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что употребление сладкой газировки увеличивает риск деменции.

"Сахар, как известно, является достаточно мощным разрушителем. В одном стакане газированного напитка порядка 5 кусков сахара. Он еще и быстро всасывается. А люди часто пьют не по одному стакану, а целыми бутылками по 1,5 литра", – подчеркнула эксперт.

Сахар повреждает сосуды, они сужаются, формируются атеросклеротические бляшки. В результате ток крови к головному мозгу замедляется и нарушается его питание, объясняет диетолог.

Если нет кислорода, то все плохо. Продукты обмена начинают отравлять сами же клетки головного мозга. Клетки страдают, они начинают плохо выполнять свои функции, посылают неадекватные сигналы.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Для профилактики рисков деменции эксперт посоветовала употреблять напитки с антиоксидантами. "Чай и кофе содержат антиоксиданты. Очень хороши овощные натуральные соки. Но самое лучшее, что хорошо защищает, – это черника, голубика. Добавление этих ягод хотя бы в смузи повышает когнитивные способности и защищает человека от деменции", – заключила специалист.

Ранее россиянам рассказали, как уберечься от деменции. Для профилактики этого недуга необходима интеллектуальная нагрузка, рассказал врач-невролог ГКБ имени Виноградова Петр Соков. В частности, речь идет о запоминании большого количества информации и ее воспроизведении. Помимо того, по словам эксперта, к проблеме стоит подходить комплексно, то есть в целом придерживаться здорового образа жизни.

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