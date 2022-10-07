Диетолог рассказала о напитке, увеличивающем риск деменции

08:05Общество
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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что употребление сладкой газировки увеличивает риск деменции.
"Сахар, как известно, является достаточно мощным разрушителем. В одном стакане газированного напитка порядка 5 кусков сахара. Он еще и быстро всасывается. А люди часто пьют не по одному стакану, а целыми бутылками по 1,5 литра", – подчеркнула эксперт.
Сахар повреждает сосуды, они сужаются, формируются атеросклеротические бляшки. В результате ток крови к головному мозгу замедляется и нарушается его питание, объясняет диетолог.
Для профилактики рисков деменции эксперт посоветовала употреблять напитки с антиоксидантами. "Чай и кофе содержат антиоксиданты. Очень хороши овощные натуральные соки. Но самое лучшее, что хорошо защищает, – это черника, голубика. Добавление этих ягод хотя бы в смузи повышает когнитивные способности и защищает человека от деменции", – заключила специалист.
Ранее россиянам рассказали, как уберечься от деменции. Для профилактики этого недуга необходима интеллектуальная нагрузка, рассказал врач-невролог ГКБ имени Виноградова Петр Соков. В частности, речь идет о запоминании большого количества информации и ее воспроизведении. Помимо того, по словам эксперта, к проблеме стоит подходить комплексно, то есть в целом придерживаться здорового образа жизни.
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