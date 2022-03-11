Невролог рассказал, как предупредить развитие деменции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Чтобы уберечь себя от деменции, необходимо регулярно напрягать мозг, много общаться и иметь активную жизненную позицию. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-невролога ГКБ имени Виноградова Петра Сокова.
"Лучшее средство профилактики (деменции. – Прим. ред.) – это интеллектуальная нагрузка. Но нужно не забывать, что, помимо интеллектуальной нагрузки, должен быть комплекс мероприятий, который мы называем здоровым образом жизни", – отметил Соков.
По его словам, если человек заметил у себя первые признаки этого недуга, то помочь может активизация частей головного мозга, которые раньше не были задействованы. Например, тем, кто всю жизнь занимался литературой, следует заняться алгеброй.
При этом невролог не исключил возникновения деменции в относительно раннем возрасте – это возможно при определенных генетических нарушениях и инфекционных заболеваниях. В целях профилактики он рекомендовал всегда держать мозг в тонусе, при этом способы могут быть разными и зависят от индивидуальных особенностей каждого человека.
Ранее группа российских и зарубежных ученых пришла к выводу, что к 2050 году каждый четвертый человек 85 лет и старше будет страдать от старческой деменции и других форм слабоумия. При этом сильнее всего этот показатель вырастет в Северной Африке и на Ближнем Востоке – на 367%, а меньше всего в Азии – 53%.
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