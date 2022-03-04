Ученые назвали способы уменьшить влияние деменции на жизнь человека

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Группа ученых из разных стран выяснила, как снизить влияние деменции на людей, которые уже начали испытывать этот недуг. Об этом сообщает Pravda.Ru.

В исследовании приняли участие 473 эрудированных пожилых человека. Все они тем не менее к моменту исследования уже испытывали проблемы с запоминанием информации и умственной работой.

По итогам научной работы специалистам удалось составить список занятий, которые не могут предотвратить деменцию, однако способны значительно снизить ее влияние на жизнь. К таковым они отнесли изучение иностранных языков, получение высшего образования (при этом важно учиться хорошо), а также развитие грамотной речи.

Ранее американские диетологи предупредили об опасности употребления кофе. Они утверждают, что в больших количествах данный напиток способен привести к уменьшению мозга и деменции. Речь идет о порциях более шести чашек кофе в сутки.

