В России появятся собственные препараты для лечения деменции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Министерство промышленности и торговли РФ намерено оказать поддержку перспективным российским исследованиям нейродегенеративных заболеваний в переходе к промышленному этапу с целью создания отечественных препаратов для лечения деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Об этом сообщает "Российская газета".
"По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2040 году около 100 миллионов человек в мире будет страдать от различных форм нейродегенеративных заболеваний. <...> Если через экономический расчет попробовать экстраполировать это на российскую действительность, станет ясно, что речь идет об очень серьезных затратах (на лечение. – Прим. ред.), которые в перспективе может понести наше государство", – сказал советник главы Минпромторга Алексей Алехин.
Эксперты отмечают, что нейродегенеративные заболевания – серьезная проблема всего мира, поскольку ими страдает каждый второй житель Земли в возрасте 80 лет. Они полагают, что распространенность подобных болезней обусловлена увеличением продолжительности жизни людей. В то же время ученые отмечают случаи возникновения Альцгеймера и Паркинсона во все более раннем возрасте: это, предположительно, связано с большим количеством стрессов и ухудшением экологии.
По словам Алехина, сегодня в России над созданием соответствующих лекарств работает больше 20 организаций, как частных, так и коммерческих. Минпромторг со своей стороны общается с исследователями, отбирает наиболее перспективные разработки – сейчас их насчитывается 12 – и обеспечивает коммуникацию лабораторий с потенциальными инвесторами.
"Это фармкомпании, венчурные фонды, институты развития – те, кому интересны ранние исследования и кто готов инвестировать", – объяснил Алехин.
В то же время, добавил он, компании могут рассчитывать на господдержку в вопросе приобретения разработок. Для этого был создан специальный венчурный фонд, который уже выделил средства на финансирование двух проектов.
Ранее в России зарегистрировали первый инъекционный препарат для лечения COVID-19, разработанный ГК "Промомед". Ожидается, что он закроет потребность российского здравоохранения в средствах терапии COVID-19 в стационарных условиях.
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