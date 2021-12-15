Ученые создают лекарство для борьбы с коронавирусом на основе водорослей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые из Израиля научились добывать вещество, которое, по их мнению, может помочь завершить пандемию коронавируса. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Исследователи допустили, что вещество, извлекаемое из зеленых морских водорослей, может помочь предотвратить заражения клеток человека коронавирусами.

"Ульван (извлекаемое вещество. – Прим. ред.) добывается из морских водорослей под названием "Ульва", которые также называются морским салатом и являются пищей в таких местах, как Япония, Новая Зеландия и Гавайи", – пояснили специалисты.

В настоящее время работа по изучению данного открытия только началась, однако ученые надеются, что в будущем это поможет разработать эффективный препарат от COVID-19.

Ранее российские ученые разработали высокоэффективный препарат, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Александр Макаров отметил, что лабораторные испытания доказали эффективность нового лекарства.

