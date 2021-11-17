Ученые из России создали высокоэффективный препарат от коронавируса

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Российские ученые разработали высокоэффективный препарат, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. Об этом рассказал директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Александр Макаров.

"Год назад мы рассказывали о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным. С ее помощью разработан препарат на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе штаммы "Дельта" и "Гамма", – цитирует его РИА Новости.

Макаров отметил, что лабораторные испытания доказали эффективность нового лекарства. По его словам, действие российского препарата не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон".

"Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз", – добавил ученый.

Ранее председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый сообщил, что после создания препарата от коронавируса "Арепливир" перспективным направлением может стать ингаляционная форма. Он пояснил, что COVID-19 поселяется не в верхних дыхательных путях, а в легких.