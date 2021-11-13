Производитель "Арепливира" назвал перспективным создание аналога в ингаляционной форме

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После создания препарата от коронавируса "Арепливир" перспективным направлением может стать ингаляционная форма, заявил председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый РИА Новости.

Он пояснил, что COVID-19 поселяется не в верхних дыхательных путях, а в легких.

"И в этом смысле, местная доставка лекарственных объектов не только только противовирусных, но и коктейля препаратов, видится очень перспективным направлением для лечения коронавируса и для профилактики тяжелых легочных последствий", – подчеркнул Белый.

Ранее сообщалось, что производство "Арепливира" начнется в декабре. Впоследствии также будут опубликованы официальные результаты клинических исследований лекарства. Точная дата не называется.

