Производство препарата от COVID-19 "Арепливир" в инъекциях начнется в декабре 2021 года

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Производство первого отечественного инъекционного препарата от коронавируса "Арепливир" начнется в декабре. Об этом сообщает РИА Новости.

"Производство начнется уже в декабре этого года", – заявил представитель компании-производителя "Промомед".

По информации пресс-службы организации, впоследствии также будут опубликованы официальные результаты клинических исследований лекарства. Точная дата не называется.

Ранее в компании заявили, что инъекционная версия "Арепливира" обладает более длительным эффектом, чем таблетки, а также более безопасна.

Препарат "Арепливир" для инъекций был зарегистрирован накануне, 12 ноября. Ожидается, что лекарство поступит в стационары во всех регионах РФ до конца 2021 года.