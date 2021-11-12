В России зарегистрирован первый инъекционный препарат от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России зарегистрирован первый инъекционный препарат для лечения COVID-19.
"Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия "Арепливир" (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение", – рассказали ТАСС в пресс-службе ГК "Промомед", разработавшей препарат.
Ожидается, что до конца года он поступит в стационары всех регионов. В компании подчеркнули, что препарат закроет потребность российского здравоохранения в средствах терапии COVID-19 в стационарных условиях.
Согласно последним данным, заболевшим коронавирусом в Москве бесплатно выдали более 5 миллионов упаковок лекарств. Врач может назначить пациентам бесплатные противовирусные и жаропонижающие препараты, антибиотики, антикоагулянты и пульсоксиметры.
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