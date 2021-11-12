В России создали БАД, способный снизить концентрацию коронавируса в организме в 16 раз

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Ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ создали уникальную биологически активную добавку "КовБАД". Она способна снизить концентрацию коронавируса в организме заболевшего человека в 16 раз.

Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов в интервью газете "Красная звезда".

"Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название "КовБАД", количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой – его концентрация сокращается в 16 раз", – сказал он.

По словам Кириллова, на данную биологически активную добавку в ноябре получено свидетельство о государственной регистрации.

Он также рассказал, что в Научном центре разработано еще несколько перспективных образцов БАДов. Их основными компонентами являются экстракт эхинацеи, аронии, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского. В составе есть и другие вещества природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России разрабатывают лекарство для подавления размножения коронавируса. Он отметил, что сейчас существуют подобные препараты, но они не настолько хорошо подавляют размножение COVID-19, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии.