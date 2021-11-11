В Минпромторге рассказали о разработке новых вакцин от коронавируса

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В России специалисты разрабатывают до десяти новых вакцин от коронавируса нового типа, однако пока их экономические перспективы неясны, рассказал первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

"Исследований ведется много, до десятка разработок новых вакцин. Но они все ведутся в стратегическом, спокойном режиме. Когда на рынке уже присутствуют четыре полноценные вакцины, масштабированные на крупносерийное производство, экономические перспективы такого рода разработок оценить сейчас достаточно сложно", – рассказал Осьмаков ТАСС.

Он выразил мнение, что в ближайшее время не стоит ожидать выпуска новых препаратов для вакцинации против COVID-19.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения РФ выдало Центру Гамалеи разрешение на проведение второго этапа клинических исследований назальной вакцины от коронавируса.

Препарат "Гам-КОВИД-Вак", или "Спутник V", в виде спрея проверят на 500 взрослых добровольцах. Исследования проведут на базе центра "Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Разрешение на испытания выдано до 31 декабря 2023 года.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 рассказал, что использование назальной вакцины от коронавируса в качестве бустера для "Спутника V" безопасно.

