Вирусолог рассказал об эффекте от совмещения назальной вакцины и укола от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 рассказал, что использование назальной вакцины от коронавируса в качестве бустера для "Спутника V" безопасно.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что иммунизация "Спутником V", а затем ревакцинация назальной вакциной будет давать защиту даже от заражения коронавирусом. Выяснить, даст ли эта комбинация 100% защиту, предстоит в ходе клинических исследований. По словам Гинцбурга, при иммунизации назальной вакциной создается независимый барьер от проникновения вируса на уровне местного иммунитета.

"Возможно, что это будет еще эффективнее, чем просто обычная прививка, потому будет стимулироваться именно местный иммунитет, который находится на первой линии обороны против вируса. То есть он облегчит задачу нашему внутреннему иммунитету", – объяснил Скулачев.

Однако эксперт подчеркнул, что иммунитет – системная вещь, поэтому вакцинация в виде укола все равно необходима, чтобы познакомить организм с патогеном.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Если иммунитет будет активирован локально, именно на слизистых носоглотки, куда падает вирус в начале и начинает размножаться, то, возможно, он вообще не сможет попасть в организм. Тогда речь будет идти не только о предотвращении тяжелого течения, но и о предотвращении заболевания.

По мнению специалиста, такой коллективный иммунитет сможет свести на нет дальнейшее распространение инфекции.

К тому же интраназальное применение проще, добавил Скулачев. "Многие боятся уколов, особенно дети, но их нужно прививать, потому что возрастная планка сейчас снижается по всему миру для вакцинации", – уточнил он.

13 октября министерство здравоохранения РФ выдало Центру Гамалеи разрешение на проведение второго этапа клинических исследований назальной вакцины от коронавируса. Препарат "Спутник V" в виде спрея проверят на 500 взрослых добровольцах. Исследования проведут на базе центра "Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге.

