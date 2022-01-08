Володин предложил создать государственную сеть аптек в регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за создание государственной сети аптеки в регионах Российской Федерации. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

Депутат указал на то, что в субъектах федерации встречаются случаи необоснованного завышения цен на медикаменты. Кроме того, в отдельных населенных пунктах отмечается нехватка препаратов, которые приходится искать в соседних районах.

Володин подчеркнул, что необходимо исключить вероятность спекуляций на ценах на препараты.

"Создание государственных поможет решить эту проблему: возможно контролировать цены, ассортимент, график работы. Кто-то скажет, что всех вопросов это не решит. Соглашусь, но их точно станет меньше", – добавил спикер Госдумы.

По словам парламентария, на данный момент прорабатывается вопрос создания государственной сети аптек в медицинских учреждениях Саратовской области. В 2022 году планируется открыть 180 таких пунктов с лекарствами.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что в России необходимо усилить программу диспансеризации для работников предприятий. Депутат отметил, что данная мера может быть привлекательная в том числе для самих работодателей.