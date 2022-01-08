В Госдуме заявили о необходимости усиления программы диспансеризации на предприятиях

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Программу диспансеризации для работников российских предприятий необходимо усилить, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Безусловно, та программа, которая была в советский период, диспансеризация на предприятиях, ее необходимо не только возродить, ее необходимо усилить. Это одно из направлений, и здесь должен работодатель быть заинтересован", – сказал парламентарий.

По словам Хубезова, диспансеризация сотрудников предприятий выгодна для работодателей, поскольку за счет внимательного отношения к здоровью работники будут меньше уходить на больничные, вовремя лечить свои болезни и меньше отпрашиваться.

Ранее Владимир Путин поручил Минздраву РФ провести информационную кампанию для привлечения переболевших COVID-19 к углубленной диспансеризации. Ответственным за исполнение поручения назначен министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, а также представители регионов России.