Более 1,5 млн человек прошли углубленную диспансеризацию после COVID-19 в РФ

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Углубленную диспансеризацию в РФ прошли более 1,5 миллиона человек, переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ведомстве напомнили, что данная программа стартовала летом 2021 года по поручению президента страны Владимира Путина.

"Она позволяет эффективно выявлять осложнения и отдаленные последствия коронавирусной инфекции и избежать тяжелых последствий", – отметили в министерстве.

Услуга углубленной диспансеризации после коронавируса доступна в поликлиниках по месту жительства и проводится бесплатно.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что порядка 85% переболевших коронавирусом пациентов после выздоровления обращаются в медицинские учреждения за дополнительной помощью.

В Российской Федерации за последние сутки выявили 25 667 новых случаев коронавируса. Всего по стране с начала пандемии зарегистрировано 10 318 650 случаев коронавирусной инфекции.

