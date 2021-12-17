Анастасия Ракова: пандемия COVID-19 ускорила цифровизацию социальной сферы Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Ни один крупный социальный проект не был остановлен в период пандемии в Москве, добиться этого позволили современные цифровые технологии. Об этом в интервью "Москвич Mag" рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Думаю, не будет преувеличением сказать, что Москва адаптировалась под новую реальность. И люди не остались один на один с бедой. И город, и мощное волонтерское сообщество, и НКО старались помогать всем, кто попал в трудную ситуацию. Было непросто, но в социальной сфере мы не остановили ни один крупный проект, хотя где-то пришлось чуть сдвинуть сроки", – отметила Ракова.

Она заявила, что пандемия привела к ускорению цифровизации социальной сферы. При этом начало данному явлению было положено еще 10 лет назад. В качестве примера Ракова привела телемедицину, проект которой разрабатывался долгое время, однако по разным причинам не запускался в ход.

"Опасений было много. Разумеется, это не панацея, но в случае с ковидом телемедицина стала отличным подспорьем для врачей. На старте пандемии заработал телемедицинский центр, который теперь используется не только в ковидных нуждах, но и для расширенного стандарта диспансеризации москвичей", – пояснила заммэра, отметив, что столичный телемедицинский центр провел уже более 2,3 миллиона консультаций.

Она добавила, что другим примером цифровизации, обеспечившей стабильность социальной сферы, стала "Московская электронная школа", позволившая не прерывать учебный процесс в самые критические моменты.

Эффективным оказался и перевод справок об отсутствии детей по болезни, необходимых для образовательных организаций, в электронный формат. Это позволило освободить родителей и персонал медучреждений от сбора и оформления 2,5 миллиона бумажных документов.

По мнению Раковой, новые технологии позволяют минимизировать контакты и снижают риски заражения коронавирусом. Примером этого может служить дистанционная реабилитация с использованием виртуальной реальности, используемая специалистами соцзащиты.

"Мы в соцзащите нацелены на проактивный подход. Он позволяет нам первыми идти к людям, предлагать помощь, а не ждать, пока за ней обратятся. Внедрить такой подход – это значит полностью перестроить систему. Мы уже начали это делать постепенно по всем направлениям", – отметила заммэра.

Пилотные группы риска были сформированы в пяти административных округах Москвы. В их состав вошли порядка 20 тысяч человек, потенциально нуждающихся в уходе.

Другим пилотным проектом стало социальное кураторство, в рамках которого в семи городских больницах дежурят специальные люди, уделяющие необходимое внимание жителям старшего возраста, людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям с детьми, сиротам и приемным семьям.

Отметила Ракова и преимущества электронных госуслуг, особенно очевидные на фоне пандемии.

"Все больше услуг мы переводим в электронный вид и, конечно, помогаем жителям разобраться с их получением", – подчеркнула заммэра.

Ранее Анастасия Ракова сообщала, что получить продукты в молочно-раздаточном пункте теперь можно по электронному направлению, подав соответствующую заявку онлайн. Беременные женщины и кормящие матери могут сами выбрать удобный пункт молочной кухни и график получения продуктов.