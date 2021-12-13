Чат-бот поможет москвичам передать жалобы на самочувствие перед приемом у педиатра и лора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Чат-бот на основе искусственного интеллекта теперь доступен москвичам при записи к оториноларингологу, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, цифровой сервис заработал также в детских городских поликлиниках. Таким образом, юные пациенты и их родители смогут передать жалобы на самочувствие перед приемом у педиатра.

Ракова напомнила, что цифрового помощника, который опрашивал москвичей об их жалобах на самочувствие перед приемом у терапевта и гинеколога, запустили в феврале. За время работы сервиса им воспользовались почти 600 тысяч москвичей.

"Мы продолжаем развивать возможности этого удобного сервиса: теперь чат-бот будет собирать информацию о том, что беспокоит пациентов в том числе и перед визитом к педиатрам в детских поликлиниках, а также к оториноларингологу в поликлиниках для взрослых", – отметила она.

По словам заммэра, благодаря чат-боту врачи еще двух специальностей смогут заранее ознакомиться с жалобами на самочувствие пациентов, сэкономив время на их сбор на приеме и уделив больше внимания осмотру, назначениям и лечению.

При записи к педиатру на вопросы, адресованные пациентам до 15 лет, будут отвечать их родители или законные представители, а дети в возрасте 15 лет и старше смогут пройти опрос чат-бота самостоятельно.

С начала августа цифровой помощник помогает москвичам вносить в электронные медкарты сведения о личном анамнезе: о перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни. Если пациент или врач ранее уже внесли эти сведения в медкарту, чат-бот не будет собирать анамнез повторно.

С момента запуска нового сервиса свои данные о личном анамнезе в электронную медкарту с помощью чат-бот внесли свыше 115 тысяч москвичей.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, не нужно скачивать какие-либо дополнительные приложения. Необходимо перейти по ссылке из СМС или пуш-уведомления, которое придет пациенту после записи к врачу накануне приема. Затем в специальной форме опроса нужно указать жалобы и ответить на вопросы, чтобы конкретизировать симптоматику и информацию по своему состоянию.

Ранее Сергей Собянин подвел первые итоги применения в поликлиниках Москвы цифровой системы, которая помогает врачам с постановкой диагнозов пациентам.

Собянин уточнил, что с помощью цифровой системы московские врачи поставили уже 2,6 миллиона диагнозов. Кроме того, искусственный интеллект помогает автоматически предлагать врачам исследования для пациентов. Согласно полученным данным, за счет этого исключаются дублирующие назначения, а время подготовки назначений сокращается в 10 раз.

