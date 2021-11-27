Собянин рассказал о применении искусственного интеллекта во врачебной диагностике

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Сергей Собянин подвел первые итоги применения в поликлиниках Москвы цифровой системы, которая помогает врачам с постановкой диагнозов пациентам. Об этом градоначальник написал на странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Год назад мы установили во всех взрослых поликлиниках цифровую систему, которая анализирует жалобы пациентов и предлагает варианты диагноза. Конечно, окончательное решение всегда за врачом. Но ИИ значительно ускоряет процесс", – написал мэр.

Собянин уточнил, что с помощью цифровой системы московские врачи поставили уже 2,6 миллиона диагнозов.

Кроме того, искусственный интеллект помогает автоматически предлагать врачам исследования для пациентов. Согласно полученным данным, за счет этого исключаются дублирующие назначения, а время подготовки назначений сокращается в 10 раз.

Ранее в ноябре заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о запуске чат-бота на основе искусственного интеллекта для врачей женских консультаций. Новая технология поможет передать жалобы на самочувствие до приема.