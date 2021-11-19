Собянин сообщил, что к 2024 году в Москве планируют построить более 30 поликлиник

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В столице в 2024 году планируют построить более 30 поликлиник, одна из которых откроется уже в следующем году. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал Сергей Собянин.

"К 2024 году планируем построить больше 30 новых поликлиник. Одна из них – в Измайлове – откроется уже в следующем году. Пациенты смогут получить помощь профильных врачей, пройти лучевую диагностику, сделать эндоскопию. Будет хирургический блок", – отметил градоначальник.

Мэр рассказал, что поликлиника проектировалась по принятому два года назад единому городскому стандарту. Для посетителей созданы комфортные условия, доступны самые востребованные специалисты.

В сентябре новое медицинское оборудование поступило в НИИ имени Склифосовского. Стереотоксическая рама нового поколения уже применяется в работе. Специалисты института провели с ее помощью первую в России операцию. Рама необходима для проведения всех расчетов предстоящей операции и фиксации пациента на время вмешательства.

