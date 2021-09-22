Свыше 3 млн исследований обработали рентгенологи с помощью искусственного интеллекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские рентгенологи проанализировали свыше трех миллионов исследований с помощью алгоритмов компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что технология позволила сократить время на описание снимков в среднем на 30%.

Как пояснили в пресс-службе комплекса социального развития столицы, в настоящее время искусственный интеллект помогает распознавать признаки COVID-19, рака легкого, рака молочной железы, остеопороза, различных патологий легких, сердечно-сосудистых патологий, а еще по пяти направлениям идет тестирование новых алгоритмов.

"Всего с момента внедрения новой технологии в Москве искусственный интеллект помог врачам проанализировать более трех миллионов исследований, из них более миллиона – за последние три месяца, что в несколько раз больше, чем в среднем обрабатывалось в прошлом году", – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что благодаря интеграции сервисов ИИ в единый радиологический информационный сервис Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕРИС ЕМИАС) в среднем время на описание исследования сократилось на 30%.

Сервисы ИИ могут использовать рентгенологи всех медучреждений, подключенных к ЕРИС ЕМИАС. В единое хранилище поступают данные с более чем 1,3 тысячи аппаратов лучевой диагностики.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии медицины в столице. Градоначальник подчеркнул, что столичные врачи применяют уникальное высокотехнологичное оборудование и передовые технологии. В первую очередь их получают отделения хирургии и нейрохирургии, а также онкологии, ортопедии и другие.