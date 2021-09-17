В Москве опубликовали рейтинг медицинских сервисов на основе искусственного интеллекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве опубликовали рейтинг сервисов на основе искусственного интеллекта, которые используются в системе здравоохранения столицы. Его составили в рамках эксперимента по использованию компьютерного зрения в лучевой диагностике. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Заммэра уточнила, что публикация такого рейтинга в открытом доступе позволит создать конкуренцию между создателями искусственного интеллекта для развития современных технологий.

"Также использовать данные рейтинга смогут сами пациенты за рамками эксперимента: многие разработчики разрешают пользователям загружать свои исследования для получения второго мнения от ИИ-сервиса, а независимое сравнение поможет им адекватно относиться к полученным результатам", – отметила Ракова, добавив, что список будет ежемесячно обновляться.

Отмечается, что рейтинг лучших решений появился благодаря инициативе московского Центра диагностики и телемедицины, который занимается проведением эксперимента.

В рамках эксперимента российские специалисты дополнили уже существующие три параметра, по которым оценивали результаты работы искусственного интеллекта в области медицины за рубежом. Так, кроме чувствительности, специфичности и диагностической точности сервиса, появились адаптивность сервиса к единой городской информационной системе и возможность работать с большими потоками исследований.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии медицины в столице. Градоначальник подчеркнул, что столичные врачи применяют уникальное высокотехнологичное оборудование и передовые технологии. В первую очередь их получают отделения хирургии и нейрохирургии, а также онкологии, ортопедии и другие.