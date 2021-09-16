Румянцев: модернизированное отделение РДКБ помогает спасать жизни детей со всей страны

Фото: из личного архива А. Румянцева

В ходе осмотра с главврачом больницы № 40 в Коммунарке Денисом Проценко модернизированного отделения реанимации и интенсивной терапии РДКБ академик РАН, президент Центра имени Рогачева Александр Румянцев заявил, что данное отделение помогает спасать жизни детей со всей страны.

"Анестезиологи-реаниматологи Российской детской клинической больницы помогают не только улучшить текущее состояние маленького пациента и добиться его скорейшего выздоровления. Они отвечают за развитие ребенка, его будущее, сохранение его здоровья на протяжении всей дальнейшей жизни. Для этого в РДКБ созданы все условия", – заявил академик РАН.

Профессор уточнил, что реанимационное отделение является крупнейшей детской службой интенсивной терапии в РФ. По его словам, специалисты различного профиля оказывают помощь, используя улучшенные технологии лечения.

В свою очередь, Проценко отметил очень хорошую связь сильной междисциплинарной команды и клинической базы РНИМУ имени Пирогова с современной аппаратурой. По его мнению, данное реанимационное отделение является одним из показательных примеров пациентоцентричной медицины.

Также о новом отделении высказалась директор Российской детской клинической больницы, главный детский эндокринолог Москвы Елена Петряйкина. Она уточнила, что медики из этого отделения активно делятся опытом и знаниями с анестезиологами-реаниматологами из других городов страны.

Ранее Собянин рассказал о модернизации Боткинской больницы. Он осмотрел после капитального ремонта Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), расположенный в корпусе 28 городской клинической больницы имени Боткина. По словам мэра, сейчас уже почти создан контур практически всей онкологической службы столицы, которая обсуждалась много лет.