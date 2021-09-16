Генетические тесты должны войти в программу ОМС – академик Румянцев

Фото: из личного архива Александра Румянцева

Тесты на генетические заболевания необходимо включить в обязательное медицинское страхование, заявил академик РАН Александр Румянцев. По его словам, это позволит проводить тесты не только в федеральных центрах, но и региональных.

Румянцев подчеркнул, что количество выявленных редких заболеваний увеличивается год от года.

"Для эффективного лечения орфанных пациентов необходима ранняя диагностика, которую может обеспечить в том числе и генетическое тестирование", – заявил академик РАН на онлайн-конференции, которая прошла в МИА "Россия сегодня".

Вместе с тем, отметил Румянцев, необходимо разработать технологии для лечения орфанных заболеваний и подготовить клинических генетиков с правом ведения диспансерных групп пациентов.

Директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова Сергей Куцев подчеркнул, что в настоящее время в России работает лишь два генетических центра – в Москве и Томске.

"Приема приходится ждать до трех месяцев. Чтобы это исправить, каждый регион должен иметь полноценную медико-генетическую консультацию", – заключил Куцев.

Ранее Румянцев заявил, что необходимо упростить процесс направления на лечение в санатории. По его словам, это позволит возродить в России санаторную систему.