Генетические тесты должны войти в программу ОМС – академик Румянцев

Фото: из личного архива Александра Румянцева
Тесты на генетические заболевания необходимо включить в обязательное медицинское страхование, заявил академик РАН Александр Румянцев. По его словам, это позволит проводить тесты не только в федеральных центрах, но и региональных.
Румянцев подчеркнул, что количество выявленных редких заболеваний увеличивается год от года.
"Для эффективного лечения орфанных пациентов необходима ранняя диагностика, которую может обеспечить в том числе и генетическое тестирование", – заявил академик РАН на онлайн-конференции, которая прошла в МИА "Россия сегодня".
Вместе с тем, отметил Румянцев, необходимо разработать технологии для лечения орфанных заболеваний и подготовить клинических генетиков с правом ведения диспансерных групп пациентов.
Директор Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова Сергей Куцев подчеркнул, что в настоящее время в России работает лишь два генетических центра – в Москве и Томске.
"Приема приходится ждать до трех месяцев. Чтобы это исправить, каждый регион должен иметь полноценную медико-генетическую консультацию", – заключил Куцев.
Ранее Румянцев заявил, что необходимо упростить процесс направления на лечение в санатории. По его словам, это позволит возродить в России санаторную систему.
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