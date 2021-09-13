Румянцев: расширение лекарственной терапии для онкопациентов повысит качество лечения

Фото: фото из личного архива А. Румянцева

Академик РАН, доктор медицинских наук и президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева заявил, что расширение в 2022 году московской программы лекарственной терапии для пациентов с онкологией поможет увеличить число выздоровевших.

"Лекарственная терапия лежит в основе лечения онкологических заболеваний у детей, но и для взрослых пациентов очень важно своевременно и в полном объеме получать необходимые препараты. Поэтому можно только приветствовать, что московская программа современной лекарственной терапии охватит 90% онкологических заболеваний", – отметил профессор.

Академик РАН также уточнил, что следует создать механизм оценки эффективности новых противоопухолевых лекарственных препаратов и включать в стандарты лечения онкологических больных лучшие из них.

Новый московский стандарт онкологической помощи, как уточнил Румянцев, обеспечивает преемственность ведения пациента на всех этапах: от выявления заболевания до лечения и последующей реабилитации.

Отмечается, что на сегодняшний день столичный стандарт обеспечивает расширенную лекарственную терапию пациентам с 6 онкологическими диагнозами. Среди них – меланома, рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и легкого.

Ранее сообщалось, что за несколько месяцев уже около 20 тысяч человек получили помощь в новых онкологических центрах столицы. По словам Сергея Собянина, в настоящее время в городе созданы шесть мощных онкоцентров.