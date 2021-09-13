Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:32

Румянцев: расширение лекарственной терапии для онкопациентов повысит качество лечения

медицина общество

Фото: фото из личного архива А. Румянцева

Академик РАН, доктор медицинских наук и президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева заявил, что расширение в 2022 году московской программы лекарственной терапии для пациентов с онкологией поможет увеличить число выздоровевших.

"Лекарственная терапия лежит в основе лечения онкологических заболеваний у детей, но и для взрослых пациентов очень важно своевременно и в полном объеме получать необходимые препараты. Поэтому можно только приветствовать, что московская программа современной лекарственной терапии охватит 90% онкологических заболеваний", – отметил профессор.

Академик РАН также уточнил, что следует создать механизм оценки эффективности новых противоопухолевых лекарственных препаратов и включать в стандарты лечения онкологических больных лучшие из них.

Новый московский стандарт онкологической помощи, как уточнил Румянцев, обеспечивает преемственность ведения пациента на всех этапах: от выявления заболевания до лечения и последующей реабилитации.

Отмечается, что на сегодняшний день столичный стандарт обеспечивает расширенную лекарственную терапию пациентам с 6 онкологическими диагнозами. Среди них – меланома, рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки и легкого.

Ранее сообщалось, что за несколько месяцев уже около 20 тысяч человек получили помощь в новых онкологических центрах столицы. По словам Сергея Собянина, в настоящее время в городе созданы шесть мощных онкоцентров.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать