Румянцев встретился с будущими медиками

Специалистов-медиков к будущей работе готовят уже в старших классах. В среду, 1 сентября, с будущими врачами встретился известный онколог, академик РАН Александр Румянцев. Выступая перед школьниками, он подчеркнул, что чем раньше ученик поймет, лежит ли у него душа к медицине, тем лучше.

"Ранняя ориентация детей учащихся в школе к определенным видам специальности – это очень важная образовательная программа, которую ведет Москва. Школа в этом отношении делает блестящие шаги. Здесь организован специальный класс, в котором дети обучаются предмету дополнительному, есть связь с вузами Сеченовского и Вторым методом, для встречи с педагогами и специалистами. Ребята в виде волонтеров выходят в клиники, работают и с тем, чтобы получить полноценную мотивацию. А мы, медики, хотели бы, чтобы дети, которые идут в медицину, любили бы предмет своего труда, а именно пациента", – сказал Румянцев.

"Медицинский класс в московской школе" – это проект столичного департамента образования совместно с университетами имени Сеченова и Пирогова. Он рассчитан на 10-е и 11-е классы и включает семинары, конференции, а также занятия по предпрофессиональной подготовке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.