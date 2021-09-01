Светлана Разворотнева: старейшая школа искусств в Москве начнет работу в новом здании

14:17
Фото: пресс-служба мэра Москвы
Сергей Собянин и помощник мэра по вопросам ЖКХ, общественный помощник уполномоченного по правам человека в городе Москве Светлана Разворотнева осмотрели новую детскую школу искусств имени М. И. Глинки в Печатниках.
Новая школа площадью около 3,5 тысячи квадратных метров рассчитана на 300 детей в смену. В новом здании откроют отделения хореографии и изобразительного искусства, а также полную экспозицию музея Глинки.
"Сейчас рядом со школой подготовлена площадка для размещения автобусного павильона, проведены работы по расширению дорожного полотна для того, чтобы автобусы могли беспрепятственно перемещаться на этом участке дороги. Как сообщил Дептранс, на днях автобус начнет заезжать к музыкальной школе", – поделилась Разворотнева.
Ранее Собянин объявил, что к новому учебному году в столице было благоустроено около 400 школьных дворов и стадионов. На территориях возле школ установили детские игровые комплексы и спортивные тренажеры, а также провели комплексное озеленение.
По словам мэра города, в нынешнем году в школу и детские сады пошли 1,5 миллиона москвичей, порядка 800 тысяч человек вернулись на учебу в колледжи и университеты.
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