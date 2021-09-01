Мишустин оценил уровень среднего образования в России

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Михаил Мишустин назвал достаточно высоким уровень среднего образования в России и отметил, что важно предоставлять возможность способным детям продолжать учебу. Об этом он сказал во время общения с учащимися Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном.

"Дело даже не в 100 баллах (по ЕГЭ), хотя это тоже подвиг – написать на 100 баллов математику, русский и тем более физику, но (в том, чтобы) ребята, которые способны учиться, у кого больше способностей, получали возможность продолжать свою учебу", – приводит ТАСС слова Мишустина.

Глава правительства РФ отметил, что сегодня такая возможность предоставляется по модели образовательного центра "Сириус".

Мишустин также считает, что используемые в образовании цифровые технологии никогда не заменят настоящего учителя, который выступает лучшим мотиватором и навигатором для детей.

"Никакая цифровая платформа не заменит учителя, человека увлеченного, умеющего увлечь ребят, который вам не просто что-то расскажет, а поделится и личным сопереживанием", – сказал глава кабмина.

Ранее Владимир Путин заявил о намерении распределять в регионы подавляющее большинство новых бюджетных мест в вузах.